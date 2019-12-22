اليوم.. وزير البترول بـ"صناعة البرلمان" لمناقشة أزمة العبوات الزجاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، جلسة استماع، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناقش اللجنة خلال جلسة الاستماع ما تعانيه صناعة العبوات الزجاجية من ارتفاع سعر الغاز كمدخل إنتاجي مهم وأساسي لتلك الصناعة مقارنة بسعره في الدول المنافسة مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتنا التنافسية ومن نمو الصادرات وإجراء التوسعات المطلوبة في تلك الصناعة ذات الصفة التصديرية والتي تستوعب الكثير من العمالة.