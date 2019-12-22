التعليم: طباعة 15% احتياطيا من امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم، إنه وجه المديريات التعليمية، بطباعة 15% أوراق احتياطية من امتحانات طلاب أولى ثانوي.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل وتنتهي 23 يناير، بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" الذي يقيس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، وتحتسب عليها درجات النجاح والرسوب.

وأضاف حجازي لمصراوي، أنه تم تكليف الادارات التعليمية بطباعة الامتحانات بزيادة للفئات المقرر لها الامتحان ورقيا من طلاب الصف الثاني الثانوي.

ولفت مساعد أن هذا الاجراء هو اجراء معتاد عند طباعة الاوراق الامتحانية ، لتكون جاهزة بمركز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس ، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.