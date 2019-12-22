اليوم .. "صحة البرلمان" تناقش عدم تجديد الإجازات للكادر الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة طلبي إحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن معاناة الكادر الطبي من قرار عدم تجديد الإجازات لهم حتى إتمام سنتين التكليف.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى مرشد، بشأن أجهزة طبية ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة تقدر بمليارات الجنيهات، وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية ما يضيع على وزارة الصحة والسكان وعلى مصر مبالغ طائلة.