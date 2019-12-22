محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامي هاشم.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
فيما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع، - مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. 4 اجتماعات لـ"تعليم البرلمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.