قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائداً بالجيش الصومالي

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مسؤولاً كبيراً بالجيش.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية أن السيارة المفخخة انفجرت مساء السبت خارج فندق في جالكاكيو حيث كان قائد القوات البرية الصومالية البريجدير جنرال عبد الحميد محمد ديرير يعقد اجتماعاً مع مسؤولين، وفقاً لما ذكره جاما حسن علي، ضابط بالشرطة المحلية.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قتل فيه حراس القائد العسكري الصومالي، وفقاً لبيان بثته إذاعة الأندلس التي تدعم الحركة.
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