البيت الأبيض: ترامب وآبي يبحثان تطورات بيونج يانج

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناول في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التطورات المرتبطة بكوريا الشمالية وإيران والتجارة. وقال المتحدث جود دير "الرئيس ترامب ورئيس الوزراء آبي اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق خاصة في ضوء البيانات التهديدية التي أصدرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". اقرأ أيضاً...واشنطن تحذّر كوريا الشمالية من عواقب إجراء تجربة نووية وجاء الاتصال بعدما قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل.

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