كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطقس السيء يقتل 8 أشخاص في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا هبوب العاصفة إيلزا منذ الخميس في المناطق الغربية من أوروبا إلى 8، حيث لقي 6 أشخاص حتفهم منذ هبوب العاصفة في إسبانيا واثنان في البرتغال، كما أدى سوء الأحوال الجوية، إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو بسبب فيضانات غمرت الشبكة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، وقضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب اسبانيا وجرف فيضان نهر سائق سيارة جنوبها وفقد رابع في البحر قبالة السواحل الفرنسية، ما رفع حصيلة الوفيات بسبب الطقس إلى 8 أشخاص.

كانت رياح عاتية رافقتها أمطار غزيرة، قد هبت الجمعة على منطقة كوت لازور جنوب شرقي فرنسا وجزيرة كورسيكا، ما أدى إلى إغلاق كل المطارات، وبعيد مرور العاصفة إيلزا، هبت أخرى أطلق عليها فابين مع رياح عاتية في غاليس شمال غربي إسبانيا، حيث سجلت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة ما أدى إلى الغاء 14 رحلة جوية، بحسب شركة ادارة المطارات، وتم تحويل 13 رحلة أخرى من مطار غاليس إلى مطارات أخرى في إسبانيا والبرتغال، كما انقطع التيار الكهربائي عن نحو 8 آلاف مسكن في غاليس بسبب أضرار خلفتها الرياح في أعمدة الكهرباء.