شرطة دبى تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الأحد 22 ديسمبر 2019

شرطة دبي تستلم شهادة جينيس

سلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبى، شهادتى تسجيل فى موسوعة جينيس، نالتهما القيادة العامة لشرطة دبي، الأولى نظير تنفيذها لأطول علم فى العالم، والثانية لأكثر عدد من الأشخاص يحملون علماً، حيث حطمت شرطة دبى فى كلتا المبادرتين الأرقام القياسية العالمية المسجلة سابقاً فى الموسوعة حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

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وتسلم القائد العام لشرطة دبى الشهادتين من العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مبادرة أطول علم فى العالم، بحضور نائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، وأعضاء المبادرة.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المرى جهود فريق عمل المبادرة، حيث نجح 5000 مشارك من 58 جنسية فى العالم فى حمل علم الدولة الذى بلغ طوله 2020 متراً (2 كيلو متر و20 متراً)، لمسافة 100 متر، راسمين بذلك لوحة فنية عنوانها التسامح والتعايش وقبول الآخر، والذى يعبر عن واقع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناغم مجتمعها احتفاء بعام التسامح.

ومن جانبه قال العميد يوسف العديدى رئيس مبادرة أطول علم فى العالم، إن المبادرة جاءت بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المرى القائد العام لشرطة دبي، وتماشياً مع احتفاء الدولة باليوم الوطنى الـ48، وأن طول العلم البالغ 2020 متراً جاء اختياره تزامناً مع بدء العد التنازلى لاقتراب استضافة الدولة لفعاليات المعرض العالمى إكسبو 2020.

ولفت إلى أن شرطة دبى تمكنت أيضاً من تحطيم رقم قياسى ثان يتمثل فى أكثر عدد من الأشخاص يحملون علماً من 58 جنسية، مؤكداً أن مشاركة مختلف الجنسيات فى الفعالية يأتى تماشياً مع احتفاء الدولة بعام التسامح، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن المبادرة جاءت بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبى و«هيلث هب- الفطيم» رعاة الفعالية، وأن مختلف الموظفين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرقة الخيالة، ودوريات شرطة دبى الفارهة، وطلاب وطالبات مدارس حماية بشرطة دبي، ومتطوعون عبر منصة شرطة دبى للتطوع، وعدد من الشركاء، كلهم شاركوا فى حمل العلم.