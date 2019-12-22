شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. إنقاذ 112 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إيطاليا اليوم إنقاذ 112 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 60 كيلو مترا بحري قبالة السواحل الليبية، وفق وسائل إعلام محلية. وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن السفينة "أوشن فايكنغ” أنقذت 112 شخصا منهم 24 امرأة و38 طفلا، أحدهم في سن ثلاثة أشهر

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