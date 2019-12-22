شكرا لقرائتكم خبر عن موريسون: تغير المناخ ليس وحده السبب في حرائق غابات استراليا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد إن التغير المناخي هو "واحد من بين عدة عوامل" وراء حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة التي تجتاح البلاد منذ فصل الشتاء، وليس من المعقول أن نربط بشكل مباشر بين الاثنين.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي: "لقد اعترفت دائمًا بالصلة بين أحداث الطقس وحرائق الغابات الواسعة وتأثيرات تغير المناخ على مستوى العالم"، حيث تواصل الحرائق التهام المنازل وإزهاق الأرواح وسط موجة حارة قياسية، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي "هناك بعض الحرائق التي اندلعت بسبب الإهمال فقط، والبعض الآخر للأسف كان نتيجة لإشعال الحرائق بشكل مباشر..

وبالتأكيد كانت ظروف الجفاف مساهماً كبيراً ".