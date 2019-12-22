مقتل 6 أشخاص بحريق منزل في لاس فيغاس

أعلنت سلطات مدينة ​لاس فيغاس​ الأميركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحريق اندلع في مبنى سكني.

ولفت المتحدث باسم مركز الإنقاذ والإطفاء في المدينة تيموثي شيمانسكي، إلى ان الحريق اندلع في شقة واقعة في الطابق الأول من المبنى، مرجحا أن يكون مصدره موقد استخدمه السكان للتدفئة.

ووصف شيمانسكي الحريق بأنه الأسوأ من حيث عدد الضحايا منذ إنشاء مركز الإنقاذ في المدينة، مؤكدا أن الحادث وقع نتيجة سبب عرضي وليس بدافع إجرامي.