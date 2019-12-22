البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وتسحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا

ذكرت قناة "​سكاي نيوز​" أن ​البحرية الليبية​ أوقفت سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا وسحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ​ليبيا​ للتفتيش، مشيرة الى أنه سيتم التحقق من حمولة ​السفينة​ واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليًا.

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