ترامب: أميركا لديها صواريخ وسفن حربية وطائرات جديدة تصنعها محليا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ لديها ​صواريخ​ وسفن حربية، وطائرات جديدة تصنعها محليا، مشيرا إلى التوقيع على أضخم ميزانية دفاع في تاريخ البلاد. وقال" "وقعنا، الليلة الماضية، على أضخم ميزانية دفاع على الإطلاق، وأنشأنا قوات فضائية، أصبحت تمثل عاملا حيويا لنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا عن إنشاء قوات الفضاء، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية، الذي أقيم وسط حشد من الجنود الأمريكيين بقاعدة "أندروز" العسكرية بولاية ​ماريلاند​ الأمريكية.

ووافق ​مجلس النواب الأميركي​ ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار ​دولار​، بزيادة 3 في المائة من العام الحالي.