البيت الأبيض: ترامب وآبي ناقشا التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية

أعلن متحدث باسم ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ التطورات المتعلقة ب​كوريا الشمالية​، و​إيران​، والتجارة.

ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض إلى ان "الرئيسان دونالد ترامب وشينزو آبي على مواصلة ​الاتصالات​ والتنسيق الوثيق خاصة في ضوء التصريحات التي صدرت مؤخرا عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

يذكر ان الاتصال جاء بعدما قالت كوريا الشمالية إن ​الولايات المتحدة الأميركية​ تحاول إطالة أمد محادثات نزع ​السلاح النووي​ قبل ​الانتخابات الرئاسية​ الأمريكية المقررة العام المقبل.