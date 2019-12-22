البيت الأبيض: ترامب وآبي ناقشا التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية، وإيران، والتجارة.
ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض إلى ان "الرئيسان دونالد ترامب وشينزو آبي على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق خاصة في ضوء التصريحات التي صدرت مؤخرا عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
يذكر ان الاتصال جاء بعدما قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.
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