شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": قانون الزراعات العضوية يفتح أسواقا جديدة للحاصلات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الزراعات العضوية من التشريعات التى تعكس ترجمة الاهتمام بملف الزراعة والاستثمار الزراعى على أرض الواقع، خاصة وأنه يساهم بشكل كبير فى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وهذا بدوره ينعكس على الزراعة والمحاصيل الزراعية.

واوضح ملك، أن التشريع يهدف لزيادة تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، من خلال استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، وهذا من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير داخل مجلس النواب من قبل النواب جميعهم، ومن قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

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وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون يساهم بشكل كبير فى الحد من معدلات التلوث، من خلال خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، والاعتماد على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة، لتحقيق أقصى استفادة سواء على المستوى المحلى او الدولى من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.