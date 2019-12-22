آبي يعرب عن دعمه لسياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن "دعمه الكامل" لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية خلال محادثة هاتفية بين الزعيمين، مؤكدا على أهمية تجنب الاستفزازات.



وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، الأحد، أن آبي أبلغ ترامب خلال محادثة هاتفية لبحث الرد على التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية، أنه ينبغي أيضا أن يكون هناك اعتماد على الحوار السلمي لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

واتفق الطرفان خلال المحادث التي امتدت لأكثر من ساعة، والتي جاءت بمبادرة أمريكية، على الحاجة إلى تعاون أعمق في معالجة مشاكل الأسلحة النووية والصواريخ في المنطقة، وكذلك حل مسألة خطف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية.

وكانت روسيا والصين قدمتا، الثلاثاء، إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اقتراحا بتعديل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية شرط أن تلتزم بنزع الأسلحة النووية.

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ويدعو الاقتراح، الذي أدرج في مشروع قرار وفاجأ العديد من البعثات الدبلوماسية، المجلس "بتعديل الإجراءات العقابية المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حسب الحاجة في ضوء التزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

كما تنص مسودة النص على ضرورة اتباع "أفضل مقاربة ممكنة حيال طلبات الاستثناءات من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لغايات إنسانية ومعيشية".

وحضّت الصين، الثلاثاء، مجلس الأمن على تبني مشروع القرار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج "يجب استئناف الاتصال والحوار في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى تراجعه".

وأرفق النص بملاحق في 3 صفحات تتضمن المنتجات التي ينبغي رفع العقوبات عنها، وبينها جرافات وجرارات ومواد معدنية من المقصات إلى الملاعق الصغيرة والغسالات وجلايات الأطباق والدراجات وعربات الأطفال وأجهزة لإطفاء الحرائق.

ولم توضح روسيا والصين بالتفصيل ما يتوجب على كوريا الشمالية القيام به مقابل تخفيف العقوبات.