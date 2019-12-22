إسكان النواب: المكاتب الاستشارية عقبة ضد "التصالح فى مخالفات البناء"

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وأوضح إسماعيل أن تقديم تقرير هندسى للتصالح من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، من أبرز المعوقات التى كانت تشكل عبء على المواطنين وكانت سببا رئيسيا فى عزوفهم عن التصالح، ووفقا للتعديل المدرج على القانون سيتم تقدير التقرير أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات جميعها عبارة عن ملاحظات نتيجة التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع، ولعل أبرزها ما هو متعلق بالمكاتب الاستشارية، مشددا على ضرورة ان يتم تحديد قيمة الرسوم، على أن يتم تعليق لافتة داخل كل حى بالمكاتب الاستشارية وقيمة الرسوم وفقا لطبيعة كل منطقة لمزيد من التخفيف عن المواطنين.
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