شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من برلمانية بالشرقية حول مقر "محو الأمية" بدائرة مشتول السوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وطالبت البرلمانية، بنقل مقر إدارة محو الأمية بمركز مشتول السوق إلي مقر جمعية تنمية المجتمع بمدينة مشتول السوق طبقا لقرار رئيس الوزراء بوجوب وجود الإدارات التنفيذية بالمدن لخدمة المدينة والقري التابعة لها.
كما طالبت عضو مجلس النواب بإحاله طلبها إلي لجنة التعليم لعقد جلسة استماع مع وزير التربية والتعليم والمسؤولين لوضع حل جذري لنقل مقر ادارة محو الامية، بما يسر علي المترددين عليه.
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