شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من برلمانية بالشرقية حول مقر "محو الأمية" بدائرة مشتول السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس الوزراء ووزير التعليم ، لنقل مقر إدارة محو الأمية بمركز مشتول السوق إلي المدينة. وطالبت البرلمانية، بنقل مقر إدارة محو الأمية بمركز مشتول السوق إلي مقر جمعية تنمية المجتمع بمدينة مشتول السوق طبقا لقرار رئيس الوزراء بوجوب وجود الإدارات التنفيذية بالمدن لخدمة المدينة والقري التابعة لها. Advertisements كما طالبت عضو مجلس النواب بإحاله طلبها إلي لجنة التعليم لعقد جلسة استماع مع وزير التربية والتعليم والمسؤولين لوضع حل جذري لنقل مقر ادارة محو الامية، بما يسر علي المترددين عليه.

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