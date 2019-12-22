سك عملة تذكارية جديدة في بريطانيا بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

أمرت الحكومة البريطانية بسك عملة جديدة من فئة خمسين بنسا كتذكار لحدث خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي – وطبعت عليها هذه المرة التاريخ الصحيح.

وقالت مصادر إعلامية إن مصلحة سك العملة في المملكة المتحدة كانت ستقوم بإصدار مليون من هذه العملات الصغيرة كتذكار لليوم التاريخي، حيث كان سيطبع عليها تاريخ الخروج وهو الحادي والعشرين من تشرين أول / أكتوبر الماضي.

إلا أن خروج بريطانيا تأجل عدة مرات لأن البرلمان البريطاني المنقسم على نفسه لم يتمكن من الاتفاق على طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي.