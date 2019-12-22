طارق شوقي: نسعى للاستفادة من الخبرات الأجنبية شرقا وغربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه يسعى إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية شرقا وغربا.

وأشار شوقي -في اتصال هاتفي مع قناة (إكسترا نيوز) الفضائية مساء أمس /السبت/ إلى وجود شراكات أخرى مع مؤسسات ومنظمات كبرى مثل /اليونيسيف واليونيسكو، تحاول الوزارة الاستفادة من خبراتها عن طريق تطبيع ما يناسبنا منها. وتابع: "نبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال تطوير التعليم".

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ونوه إلى أن مصر بها 40 مدرسة مصرية يابانية، موضحا أن فتح هذه المدارس اليابانية خارج حدود اليابان وتحديدا في مصر سابقة فريدة من نوعها.

وأكد شوقي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه المجموعة من المدارس اهتماما كبيرا جدا، وطلب إدارتها أكثر من مرة بالطريقة اليابانية حرصا منه على نقل التجربة عن طريق أهلها، و"نجحنا في استقطاب حوالي 15 أستاذا مرموقا وخبيرا في اليابان إلى مصر".

ولفت إلى أن رئيس قسم /التوكاتسو/، وهي الطريقة اليابانية لتنمية الشخصية، استقال من عمله في اليابان حتى يأتي إلى مصر للعمل فيها ونقل التجربة اليابانية إلى مصر.