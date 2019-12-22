مانويل كروز رئيسًا لوزراء كوبا

عين الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، وزير السياحة، مانويل ماريرو كروز، رئيسا للوزراء ليصبح أول رئيس حكومة في البلاد منذ عقود، بموجب دستور جديد يسعى إلى تحقيق اللامركزية في موقع الزعيم السابق فيدل كاسترو.

وصدقت الجمعية الوطنية على تعيين

ماريرو (56 عاما) وهو مهندس معماري وموظف سابق في شركة للسياحة، التي يديرها الجيش، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فرضت عقوبات على فنادقها.

وترأس ماريرو، وزير السياحة لمدة

15 عاما، نمو الصناعة لتصبح الأهم في كوبا وأبرم عشرات الشراكات مع الشركات الأجنبية وأقام روابط واسعة مع القطاع الخاص المتنامي.

وعلى عكس العديد من الدول الأخرى التي يلعب فيها رؤساء الوزراء في كثير من الأحيان أدوارا سياسية مركزية، يتضمن المنصب في كوبا إشرافا يوميا على مجلس الوزراء وتنفيذ السياسة.