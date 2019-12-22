شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اللحظات الأولي لاحتجاز الجيش الليبي السفينة التركية والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 توقيف سفينة تركية فى ليبي تمكنت القوات البحرية الليبية، منذ قليل، من القبض على سفينة يقودها طاقم تركى عليها علم جرينادا، واصطحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرق ليبيا للتفتيش.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالشؤون التركية صورا لبطاقة السفر الخاصة بطاقم السفينة التركى، وأبرزت هوية أفراده الأتراك. ونشرت الصفحة مقطع فيديو يبرز اللقطات الأولى للقبض على السفينة التركية قبالة سواحل درنة، واصطحابها لميناء رأس الهلال للتحقيق معهم. Advertisements جدير بالذكر، أن فضائية "سكاى نيوز عربية" قد أكدت احتجاز قوات البحرية الليبية لسفينة تحمل علم تركيا، واصطحبتها للتحقيق معهم، وأوضح الجيش الليبى، أنه سيجرى التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها، واتخاذ الاجراءات بحقها.تمكنت القوات البحرية الليبية، منذ قليل، من القبض على سفينة يقودها طاقم تركى عليها علم جرينادا، واصطحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرق ليبيا للتفتيش.

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