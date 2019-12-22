شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 بسبب عاصفتين في إسبانيا والبرتغال والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ، إنها انتشلت جثة قائد طائرة شراعية بمنطقة ولبة بإقليم الأندلس في جنوب إسبانيا، في حين لقي رجل ثان حتفه في غرناطة.
ولقيت امرأة حتفها في مدريد، أمس السبت، متأثرة بإصابتها من سقوط جسم بفعل الرياح العاتية من أحد المباني في وسط المدينة.
وبعدما بدأت العاصفة إيلسا التي ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية يوم الأربعاء في الانحسار، وصلت العاصفة فابيان، أمس السبت، مصحوبة مجددا برياح قوية أيضا وأمطار غزيرة.
وذكرت وكالة لوسا البرتغالية الرسمية للأنباء، أن السلطات أرغمت ما يزيد على 250 شخصا على ترك منازلهم في قرى بوسط البرتغال أمس السبت بسبب ارتفاع منسوب المياه في أحد الأنهار.
وقالت كبرى شركات الكهرباء في البرتغال أول أمس الجمعة، إن الخدمة انقطعت عن آلاف الأشخاص بسبب العاصفة.
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