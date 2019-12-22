اشتباكات بالأسلحة بين مليشيات السراج غربي طرابلس

اشتعلت الاشتباكات المسلحة بين مليشيات مدينة الزاوية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في وقت متأخر مساء السبت.



وأكد آمر منطقة الزاوية العسكرية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد اطحيش حدوث مناوشات بين المليشيات المسلحة بعضها البعض ارتقت إلى مستوى الاشتباك المباشر.

ونفى اطحيش في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن تكون القيادة العامة للجيش لها يد في الاشتباكات الدائرة"، مشيرا إلى "وجود خلافات جذرية بين هذه المليشيات تؤدي لاشتباكات من حين لآخر".





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وتعد مدينة الزاوية إحدى أبرز المدن التي تسيطر عليها المليشيات الإرهابية والإجرامية، تحت قيادة الإرهابي أبو عبيدة الزاوي (شعبان هدية).

وتسيطر على المدينة عدة مليشيات بعضها موالٍ لتنظيم القاعدة وعلى رأسها ما يعرف بكتيبة الفاروق.

كما تنتشر في مدينة الزاوية مليشيات الاتجار في البشر -الهجرة غير الشرعية- التي تمارس الانتهاكات ضد الإنسانية وتستخدم أطفال المهاجرين غير الشرعيين للعمل في بيع الوقود، لتسديد مستحقات السفر.





ويجبر أطفال المهاجرين في الزاوية على العمل في منازل قيادات المليشيات، وتشييد المباني والعمل في المزارع، ولا يستطيعون الهرب، خاصة أن ذويهم محتجزون في مراكز يسيطر عليها الإرهابي محمد القصب.

كما تسيطر على مدينة الزاوية مليشيات تهريب الوقود، وأشهرها ميليشيا النصر التي يقودها "محمد كشلاف القصب" المعروف بـ "إمبرطور التهريب"، المذكور في تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة في الفقرتين 90 ، 92 من التقرير الصادر في مارس/آذار 2018.