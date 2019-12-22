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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إعلامي مصري يكشف أسماء الوزراء الجدد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو البرلمان، عن معلومات ترجح إجراء تعديلًا وزاريًا خلال الساعات المقبلة، وذلك مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، مشيرًا إلى أن المعلومات تؤكد تغيير نحو ١٠ وزراء، وأن الحركة تحوي مفاجآت مهمة.
وأضاف بكري، خلال تغريدات منفصلة على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيظل باقيًا في منصبه.
وأشار إلى أن المستشار عمر مروان سيكون وزيرًا للعدل في التعديل الوزاري الجديد، ومن المفترض ترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب.
ورجح بكري، أن اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرًا للزراعة بدلا من الوزير الحالي عمر أبوستيت، ونيفين جامع وزيرًا للصناعة والتجارة.
ونفى عضو البرلمان، أن يكون هناك وزارة للإعلام في التعديل الوزاري، وذلك انتظار لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهوريه.
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