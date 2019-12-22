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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب: لدينا صواريخ وطائرات جديدة نصنعها في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها صواريخ وسفن حربية، وطائرات جديدة تصنعها محليا، مشيرا إلى التوقيع على أضخم ميزانية دفاع في تاريخ البلاد.
وكتب على "تويتر": "وقعنا، الليلة الماضية، على أضخم ميزانية دفاع على الإطلاق، وأنشأنا قوات فضائية، أصبحت تمثل عاملا حيويا لنا".
وأضاف: "لدينا طائرات جديدة وصواريخ وسفن، وأأسلحة أخرى من كل الأنواع، التي نصنعها محليا".
وتابع: "يضاف إلى ذلك أن جدار تمويل بناء جدار المكسيك".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا عن إنشاء قوات الفضاء، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية، الذي أقيم وسط حشد من الجنود الأمريكيين بقاعدة "أندروز" العسكرية بولاية ماريلاند الأمريكية.
وقال ترامب خلال التوقيع:"اليوم، لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية"، مضيفا: "القوات الفضائية سوف يقودها الجنرال جون ريموند، مشيرا إلى أنه "سيتم تخصيص 40 مليون دولار لها، وسوف تتكون في البداية من 200 شخص".
ووافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة من العام الحالي.
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