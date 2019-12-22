“الوحش” ريكو يُقر بتفوق هاري عليه في الحلبة وهذا ما صرح به بعد النزال التاريخي

أقر الهولندي ريكو فيرهوفن، بطل العالم في الكيك بوسينغ، بتفوق المغربي بدر هاري عليه، في نزال اليوم، الذي انتهى لصالحه، بعد أن تعرض البطل المغربي لإصابة على مستوى الركبة.

وقال ريكو، في تصريح له بعد النزال، ” لقد ارتكبت خطئين اثنين في الجولتين الأولى والثانية، وهذا ما أعطى بعض الأفضلية لبدر، لكنني كنت مصرا على المواصلة إلى غاية آخر دقيقة”.

وعلى الرغم من هذا الإقرار، إلا أن ريكو الملقب بـ”الوحش”، صرح بأنه كان يؤمن بأنه ” قادر على الفوز في هذا النزال، لأن نزالات الكيكبوكسينغ تلعب إلى غاية آخر ثانية، على حسب تعبيره”.

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وأعطى ريكو مثالا بمباريات كرة القدم، وقال بهذا الخصوص: ” عندما يتقدم فريقه بثلاثة أهداف فذلك لا يعني أنه حسم المباراة، ففي آخر الانفاس قد يسجل الفريق الخصم 4 أهداف”.

وفي الوقت الذي عبر فيه عن سعادته الكبيرة لحفاظه على اللقب، أقر ريكو أيضا بأن” مشاعره مختلطة، لأنه لم يكن يرغب بالفوز بهذه الطريقة، بل كان يفضل أن يفوز مع رنة الجرس الأخيرة”.

النجم الهولندي، دعا جميع الحاضرين خاصة من أنصار النجم المغربي بدر هاري إلى التحلي بالروح الرياضية، كما تمنى أن يصلوا سالمين إلى منازلهم، ” لأن صحتهم هي الأهم”، حسب تعبيره.