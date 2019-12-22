أردوغان يمرر "موازنة العجز" والإحباط يسيطر على الأتراك

الأحد 22 ديسمبر 2019

اردوغان

أقر البرلمان التركي، الجمعة، ميزانية البلاد لعام 2020 التي تتوقع نسبة عجز تقدر بـ38.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار)، بعد مناقشات استمرت 12 يوما شهدت رفضا شديدا من المعارضة لبنودها.



جاء ذلك بحسب ما ذكرته، السبت، النسخة التركية للموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي ذكرت أن تمرير الميزانية رغم الانتقادات لها جاء بفضل أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية، المعارض اللذين يشكلان معًا تحالفًا يسمى "الجمهور".

Advertisements

ووفق المصدر، وافق على الميزانية 326 نائبًا من أصل 481، مقابل رفض 155 من المعارضة التي ترى أن هناك إسرافًا غير ضروري في بنود الميزانية التي تعتبر الأولى التي تتم المصادقة عليها في ظل نظام حكم رئاسي تحولت إليه البلاد قبل أكثر من عام.

الجلسة الأخيرة من مناقشات الميزانية استمرت نحو 10 ساعات، وشهدت عمليات شد وجذب بين المؤيدين لها من تحالف "الجمهور"، والرافضين من كافة أحزاب المعارضة.

وأوضحت الصحيفة التركية أن هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها الميزانية حاجز التريليون ليرة، إذ بلغت قيمتها تريليونا و95 مليارا و5 ملايين ليرة.

وتضمنت الميزانية دعمًا للقطاع الحقيقي بـ44.5 مليار ليرة، وبـ1.4 مليار للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة في الإنفاق العسكري، وعجز متوقع تبلغ قيمته 138.9 مليار ليرة.