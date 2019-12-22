شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كوبا يختار أول رئيس وزراء منذ 43 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

اختير وزير السياحة في كوبا مانويل ماريرو كأول رئيس لوزراء البلاد منذ عام 1976.

واختار برلمان كوبا بالعاصمة هافانا، أمس السبت، رئيس الوزراء الجديد، 56 عاما، وهو منصب أعيد إدخاله في التعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل الماضي.

كان زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو يتولى هذا المنصب قبل أن يتم إلغاؤه في الدستور الجديد الذي صدر عام 1976. ومن المقرر أن يتقاسم رئيس الوزراء المهام الحكومية مع رئيس الدولة.

كما أعيد تنظيم فترة حكم رئيس الدولة أيضا في التعديلات الدستورية الأخيرة بحيث لا يتعدى امتداد زمن توليه الرئاسة فترتين دستوريتين.