شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في أستراليا بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

احتدمت حرائق الغابات في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، أمس السبت، بفعل الأوضاع المناخية السيئة.

ووصل حريقان على أطراف مدينة سيدني إلى مستوى الطوارئ، في حين عثرت السلطات على جثة في ولاية جنوب أستراليا في منطقة حرائق.

وأُغلقت طرق رئيسية خارج سيدني وطلبت السلطات من الناس تأجيل انتقالاتهم محذرة من حرائق لا يمكن التكهن بها نتيجة الرياح القوية ودرجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.

وهبت على ولاية نيو ساوث ويلز من الجنوب، أمس السبت، رياح باردة لكن قوية إذ وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، مما أسفر عن انخفاض حاد في درجات الحرارة لكن ثارت مخاوف من أن تزيد الرياح من انتشار الحرائق.