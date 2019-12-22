شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيالات العراق.. المقاومة الإيرانية تكشف أساليب «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

يهدف النظام الإيراني من خلال اغتيال العراقيين، الذين يعارضون حكم الملالي إلى السيطرة على مقدرات البلاد والقضاء على حراك شعبها، وبالتالي حرق وتشويه أي حركة اجتماعية وسياسية، وقال حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن الأيام الماضية شهدت تصاعدا في تلك العمليات ضد نشطاء في بغداد ومدن الجنوب.

وأشار داعي الإسلام إلى اغتيال وخطف النشطاء من قبل أفراد مسلحين يوميا، عبر نصب الكمائن، بعيدا عن التجمعات الكبيرة، ومن ثم يقومون باستهدافهم بطرق وحشية إجرامية، وأكد أن المسلحين الذين يقومون باختطاف نشطاء التظاهرات في وضح النهار ليسوا مجهولين تماما، بل هم معروفون من قبل الشعب، فهم أعضاء في مجموعات تابعة للنظام الإيراني ترتكب الجرائم مباشرة تحت رعاية قوات الحرس لنظام الملالي وقاسم سليماني وإيرج مسجدي.

» اغتيال وخطف

وبيّن عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنّ اغتيال وخطف المعارضين هما الأسلوب المتبع والمعروف للنظام الإيراني من أجل السيطرة على العراق منذ احتلاله من قبل الولايات المتحدة في 2003 وحتى الآن، وذكر أن ميليشيات إيران الطائفية اغتالت الآلاف من الكوادر العلمية والعسكرية والاختصاصيين، والنشطاء السياسيين والدينيين وغيرهم، لافتا إلى أن هدف نظام الملالي المجرم هو منع تشكيل أي حركة سياسية واجتماعية منظمة ضده هناك.

ولفت داعي الإسلام إلى أن طهران أرادت من خلال اغتيال الناشطين معارضي نظام طهران، الذي يعمل على السيطرة على العراق ومحاولته اليائسة لتشويه صورة انتفاضة العراقيين، والقضاء على أي حراك سياسي معارض لهم في العراق.

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وكشف أنّ النظام الإيراني أُجبر على استخدام أسلوب اغتيال الناشطين مرة أخرى، بعد تصاعد انتفاضة الشعب العراقي والتضحية البطولية التي أظهرها، بيد أنه لم ينجح على الرغم من انتشار مناخ الرعب والخوف في المجتمع؛ نتيجة إدراك الشعب العراقي لهذه الأفعال الدنيئة النابعة من خوف وذعر وجبن نظام الملالي ومرتزقته في العراق.

» ثبات واستمرار

وشدد عضو منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، على أنّ مثل هذه الإجراءات ستزيد من ثبات واستمرار الشعب العراقي وشبابه المنتفضين على تحقيق أهدافهم، كما باتوا يعرفون هؤلاء العناصر المنتمية لنظام الملالي، واستطرد: لن ينحرف الشعب عن هدفه كما في الانتفاضات السابقة، بالإضافة لهذا، يقف النظام الإيراني اليوم في موقع ضعيف جدا من الناحية الدولية والداخلية؛ بسبب انتفاضة الشعبين الإيراني والعراقي، وهو اليوم في وضع ضعيف للغاية في ميزان القوى.

وتوعد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، نظام الملالي في ختام حديثه قائلا: ليعلم المجرمون أن عصرهم قد انتهى، وأن الشبان المنتفضين بالعراق، كما شبان انتفاضة إيران، سيكون هدفهم الوحيد أمام هذه الجرائم هو قتال ومحاربة الملالي بشكل أكبر، مضيفا: مما لا شك فيه أنه لن تؤدي هذه الأعمال إلا إلى كراهية أعمق للنظام ومرتزقته.