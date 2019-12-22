شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. إيطاليا لا تستطيع الخروج من «الأوروبي»!! والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «بروكينغز انستتيوت»: إن إيطاليا لا تستطيع الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم ما يثيره صعود الأحزاب القوية بالقارة في السنوات الأخيرة من مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت البلاد ستبقى بشكل دائم في منطقة اليورو.

وبحسب مقال للباحث كارلو باستيسيان، فإنه برغم أن الخطاب المناهض لليورو أصبح أكثر صمتًا، إلا أن الخوف من «خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي» لا يزال قائمًا من الناحية الاقتصادية.

» السندات الإيطالية

ويقول الباحث باستيسيان: تعكس السندات الحكومية الإيطالية طويلة الأجل معدلات عدم اليقين، رغم أنها كانت منخفضة تاريخيًا، إلا أنها أعلى بأربع مرات من نظيرتها الإسبانية أو البرتغالية.

ويضيف: لا يزال بعض مستشاري سالفيني يرفضون علنًا خيار الانسحاب، لكن شريكه المحتمل في الائتلاف حزب «إخوة إيطاليا» أكثر معاداة لأوروبا من الرابطة، ليثور تساؤل عما إذا كان بوسعهما إخراج روما من منطقة اليورو. وتابع الكاتب بقوله: تكشف وثيقة أعدتها السلطات الإيطالية في 2012، في خضم أزمة اليورو، كيف أن العواقب الاقتصادية والخلافات القانونية تجعل خروج إيطاليا أمرا مستحيلا عمليا، ويوضح أنه في نهاية 2011، طلب من ممثلين رفيعي المستوى بالحكومة والبنك المركزي دراسة عواقب الخروج الإيطالي غير الطوعي.

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» الوثيقة «زد»

وأوضح أنه بعد عدة شهور، أنتجت المجموعة وثيقة من 11 صفحة كانت تسمى الخطة «Z» ولفت إلى أنها عددت الخسائر والمشكلات الاقتصادية الضخمة التي يمكن أن تلحق بإيطاليا، لكن النتيجة الأكثر دراماتيكية للخروج هي التقاضي المستمر بشأن كل إجراء منفرد للحكومة.

وأضاف باستيسيان: إن الخطاب المعادي لأوروبا بين الزعماء الإيطاليين هو أيضًا لفت انتباه سياسي بعيدًا عن الإصلاحات التي تحتاجها البلاد.

واختتم قائلًا: إن الاعتراف بشكل لا لبس فيه بأن الخروج من اليورو سيكون كارثيًا يجب أن يكون الخطوة الأولى والأكثر أهمية لمن يريد قيادة إيطاليا.