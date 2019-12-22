شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «فاتف» ضربة موجعة يتلقاها النظام التركي والان نبدء بالتفاصيل

ضربات موجعة يتلقاها يوميا النظام التركي، تهدد استمراره، في ظل غضب المجتمع الدولي، التي كان آخرها ما كشفته الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأعمال المالية «فاتف»، ومقرها باريس، عن تدفق أموال غير مشروعة إلى أنقرة، مطالبة السلطات هناك بمعالجة أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تدرج في «قائمة رمادية» تضم دولا بدون ضوابط مالية غير كافية.

» تقرير «فاتف»

وأشار تقرير «فاتف» إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل، وقال التقرير: إن الهيئة العالمية طالبت تركيا بإجراء «تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها». وأضاف التقرير إن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيرا إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017، لكن 115 فقط منهم أُدينوا، مضيفا: إن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية رصدت شركات وأفرادا في أسطنبول وإزمير ثبت تحويلهم ملايين الدولارات إلى تنظيم داعش وحركة حماس وحزب الله بأموال بعضها من ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى خطط مبادلة الذهب بالمال.

» «زمان» تكشف

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يأتي هذا فيما كشفت صحيفة «زمان» التركية عن أن إسرائيل تلقت طلبا من تركيا للتفاوض حول مد خطوط أنابيب الغاز الإسرائيلي عبر المياه الإقليمية التركية إلى أوروبا، في محاولة من نظام أردوغان لتفعيل اتفاقه المشبوه مع حكومة طرابلس للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وتعاني تل أبيب من مشكلات قانونية عديدة تمنعها من مد خط أنابيب الغاز مع قبرص واليونان وإيطاليا، وهي الدول التي تعد جسرا لنقل الغاز إلى أوروبا.

ويقول الخبير في الشؤون التركية أسامة عبدالعزيز: إن النظام التركي هو الراعي الأول لـ«داعش»، لذا كانت هناك تحركات مشبوهة لملايين الدولارات التي تتجه لتمويل أنشطة هذا التنظيم الإرهابي، مؤكدا أنه يجب تحويل التقرير الأخير المتعلق بهذه الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالسلاح وغسيل الأموال ودعم الإرهابيين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات قاسية ضد أردوغان ونظامه الإرهابي.

» معاقبة تركيا

ويرى خبير العلاقات الدولية السيد عبدالفتاح، أن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يجب أن تصدر عقوبات رادعة ضد جرائم نظام أردوغان، مؤكدا أن المجازر التي ارتكبها في شمال سوريا ثم دوره في تمزيق وحدة واستقرار عدد من الدول، وأبرزها ليبيا، عن طريق دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، يؤكد خطورة استمرار هذا النظام الإرهابي الاستعماري، مؤكدا أن ما كشفه تقرير «فاتف» عن تورط تركيا في تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل، يجب أن يمثل جرس إنذار قويا للمجتمع الدولي.

في المقابل، يلفت الكاتب السياسي السوري محمد أرسلان إلى أن النظام التركي يمثل تهديدا لأمن واستقرار العالم، وضالع بقوة في كافة العمليات القذرة سواء ما يتعلق بتجارة السلاح والمخدرات وتوجه المبالغ الضخمة الناتجة من هذه الأموال لداعش وغيره من التنظيمات والميليشيات الإرهابية، مشددا على أنه ليس غريبا أن يتفاوض أردوغان مع الكيان الصهيوني بشأن تمرير الغاز لأوروبا؛ لأن هدف النظام التركي حصد الأموال من دون أية اعتبارات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة.