شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تسيطر على مناطق في باقم.. ومصرع قائد حوثي والان نبدء بالتفاصيل

سيطرت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات دعم الشرعية على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة بحسب ما أكدت مصادر عسكرية أمس، مشيرة لمقتل قائد اللواء 103 والعشرات من عناصره الحوثية وجرح وأسر آخرين من الانقلابيين.

» «الطير والجوهرة»

وقال قائد محور «أزال» قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي: إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس ميليشيات الحوثي الانقلابية في باقم، وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال «الطير والجوهرة» شرق مركز المديرية.

وتابع الحارثي: إن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيات في اللواء (103) وقتل العشرات وجرح آخرين وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار، مشيرا إلى اغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتعطيل مدرعة والسيطرة عليها.

» استهداف مدنيين

من جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات أطلقت عددا من صواريخ الكاتيوشا على مناطق شرق مديرية الدريهمي، وقصفت المناطق ذاتها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف.

وأضافت المصادر: إن الحوثيين قصفوا، في ساعات متأخرة من الجمعة، الأطراف الجنوبية من مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاوزر، بالتزامن مع قصف شمال المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي غداة اختتام الاجتماع السابع للجان إعادة الانتشار بالحديدة، برئاسة رئيس فريق المراقبين، الجنرال الهندي أبهيجيات جوها، الذي ناقش آليات تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوافق عليه في اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.

» مفاوضات «عائمة»

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واختتمت ليلة أمس الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار المنعقدة على بعد ثلاثين كيلو مترا في عرض البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة، على متن السفينة «أنتاركتيك دريم» التابعة للأمم المتحدة وذلك في خطوة تهدف إلى تنفيذ اتفاق السويد.

وناقش الاجتماع نقاطا ومقترحات تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل تنفيذه بيومين، وتشكيل فرق الارتباط التي ستنسق العملية، إضافة إلى خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية وتمكين عبور حركة المواطنين.

وهي مقترحات قيد الدراسة في حين لن تنفذ إلا بعد البت في ملفات السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل.

وهي خطوة أجمع المراقبون على أنها لن تفضي إلى شيء، بل تعد ربحا للحوثيين في كسب مزيد من الوقت بمساعدة أممية لترتيب صفوفهم وإعادة تموضعها ومواصلة استهداف المدنيين مستغلين احترام الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة للاتفاقية.

» إحباط تسلل

والجمعة لقي عدد من عناصر الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التسلل، باتجاه باب منطقة باب غلق غربي مديرية قعطبة، شمالي المحافظة.

واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي شرقي مدينة الفاخر.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، تجاه موقعي «القهرة ووينان»، شمالي منطقة مريس، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها خسائر بشرية واسعة.