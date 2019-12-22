شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 في هجوم انتحاري خارج فندق بالصومال والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المسؤول أن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.
وقال الميجر علي عمر: "حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع.. أُصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون".
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