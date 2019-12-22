شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 في هجوم انتحاري خارج فندق بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

قال ضابط بالجيش الصومالي، إن سيارة ملغومة انفجرت، أمس السبت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف المسؤول أن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.

وقال الميجر علي عمر: "حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع.. أُصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون".