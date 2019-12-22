آبي أحمد يدين هجمات استهدفت مساجد بوسط البلاد

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/12/22 04:04 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - أرشيفية
أدان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا عددا من المساجد في منطقة أمهرة في وسط البلاد.
وأكد، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" وحسابه في "تويتر"، أنّ "المتطرفين الذين يقفون خلف هذه الهجمات لن ينجحوا في محاولاتهم الرامية لإشعال فتنة بالبلاد".
وأكد أن "محاولات المتطرّفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلّعة إلى الازدهار".
وأضاف: "أدين هذه الأعمال الجبانة وأدعو جميع الإثيوبيين المحبّين للسلام للاستفادة من معرفتنا العميقة بالتعايش ومخزوننا من الاحترام".
ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "فانا" فقد تعرّضت مساجد في مدينة موتا الواقعة على بعد حوالي 350 كلم شمال العاصمة أديس أبابا لهجمات، كما استهدف هجوم كنيسة في المنطقة أيضاً.
ولم تحدّد "فانا" متى بالضبط وقعت هذه الهجمات وما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر بشرية أو لا.
وبحسب "فانا" فإنّ الهجمات التي استهدفت المساجد أدانها كل من الكنيسة الأرثوذكسية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومفوضية حقوق الإنسان.
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