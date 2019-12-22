كيم يبحث تعزيز قدرات الجيش باجتماع مع اللجنة العسكرية

جانب من اجتماع كيم جونج أون مع اللجنة العسكرية

ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، السبت، اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزبه الحاكم، لبحث تعزيز قدرات الجيش.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن "الاجتماع ركز على تعزيز القدرة الدفاعية الوطنية".

وأضافت أن "الاجتماع سيقرر التدابير التنظيمية والسياسية المهمة والخطوات العسكرية لتعزيز القوات المسلحة للبلاد بشكل عام".

وقرر الاجتماع "توسيع وإعادة تنظيم وحدات عسكرية جديدة والنوايا الاستراتيجية".





وكان كيم أكد خلال إشرافه على عملية اختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جدا، الشهر الماضي، على "ضرورة تطوير كثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي من أجل الجيش هذه السنة".

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وقدمت روسيا والصين، الثلاثاء، إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اقتراحا بتعديل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية شرط أن تلتزم بنزع الأسلحة النووية.

ويدعو الاقتراح، الذي أدرج في مشروع قرار وفاجأ العديد من البعثات الدبلوماسية، المجلس "بتعديل الإجراءات العقابية المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حسب الحاجة في ضوء التزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".





كما تنص مسودة النص على ضرورة اتباع "أفضل مقاربة ممكنة حيال طلبات الاستثناءات من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لغايات إنسانية ومعيشية".

وحضّت الصين، الثلاثاء، مجلس الأمن على تبني مشروع القرار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج "يجب استئناف الاتصال والحوار في أقرب وقت ممكن لكسر الجمود ومنع خروج الحوار عن مساره أو حتى تراجعه".





وأرفق النص بملاحق في 3 صفحات تتضمن المنتجات التي ينبغي رفع العقوبات عنها، وبينها جرافات وجرارات ومواد معدنية من المقصات إلى الملاعق الصغيرة والغسالات وجلايات الأطباق والدراجات وعربات الأطفال وأجهزة لإطفاء الحرائق.

ولم توضح روسيا والصين بالتفصيل ما يتوجب على كوريا الشمالية القيام به مقابل تخفيف العقوبات.