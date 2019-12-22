شكرا لقرائتكم الحوثي يطرد 3 مراقبين أممين في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طردت ميليشيات الحوثي 3 من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، غربي اليمن، عقب وصولهم إلى مطار صنعاء الدولي قادمين من الأردن.

وقال المتحدث بإسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش: "وصلت طائرة تقل خبيرين من الجنسية الأوروبية وخبيرة من جنسية أفريقية، عائدين من إجازاتهم ويعملون مع الأمم المتحدة مراقبين ومعهم أجهزتهم ومعداتهم إلى مطار صنعاء الدولي، الخميس، لكن الميليشيات الحوثية استوقفتهم لمدة 6 ساعات، وبعد ذلك سحبت منهم تأشيراتهم وأجبرتهم على العودة إلى الأردن على متن الطائرة التي قدموا عليها".

وأكد الدبيش، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الخبراء تواصلوا مع المبعوث الأممي لليمن،مارتن غريفثس، ورئيس المراقبين الأممين الجنرال الهندي، أباهيجيت جوها، لكنهم لم يحركوا ساكناً.

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وأوضح أن الميليشيات تتهم الخبراء الثلاثة برفع تقرير يدين الحوثيين بارتكاب انتهاكات وخروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة الماضية، مبيناً أن فريق الميليشيات هاجم في اجتماعات سابقة الخبراء الثلاثة أثناء وجودهم على متن السفينة الأممية، لكن رئيس المراقبين حاول تهدئة الأوضاع عبر منح الخبراء إجازة لفترة قصيرة.

وأشار المتحدث باسم القوات المشتركة إلى أن الطرد جاء بالتزامن مع اقتحام الميليشيات الحوثية لمقر فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة في محافظة الحديدة والاستيلاء ونهب كافة محتوياته وطرد الحراسة من على المبنى واستبدالها بحراسات تابعة للحوثيين.

وأفصح الدبيش عن معلومات أبلغها للسويد عبر مندوبها في الأمم المتحدة طالبت بإجلاء أكثر 20 خبيراً من رعاياها الموجودين في صنعاء وعلى متن السفينة الأممية وفي الحديدة نظراً للتهديدات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيات الحوثي.