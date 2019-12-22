مقتل 6 أشخاص بحريق منزل في لاس فيغاس

أعلنت سلطات مدينة ​لاس فيغاس​ الأميركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحريق اندلع في مبنى سكني مكون من 3 طوابق. ورجحت السلطات أن يكون مصدر الحريق موقد استخدمه السكان للتدفئة.

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