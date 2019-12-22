اوساط للراي: حزب الله اثبت أنه المُقرِّر على مستوى الحكومة

توقفت أوساط واسعة الاطلاع عبر "الراي" عند النقاط الثمينة التي حَصَدها حزب الله، الذي وبعدما كان ثبّت كونه الممرّ الإلزامي إلى رئاسة الجمهورية ولو من باب التعطيل، أثْبت للمرة الأولى أنه المُقرِّر على مستوى الحكومة، ليس فقط في توازناتها، بل في إيصال رئيسها عبر الأكثرية التي يملكها في البرلمان وذلك من فوق التوازنات الطائفية،
ورات الأوساط أن "خيار رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، الذي بدا وكأنه عملية إنزال خلف خطوط الترسيمات الطائفية وأحجامها، أتى لتوجيه رسالة إلى واشنطن عشية وصول الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت بأن التحكّم والسيطرة في لبنان بيد الحزب عبر الأكثرية التي كان الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أول مَن جاهر بأنها باتت لحزب الله وحلفائه".
كانت هذه تفاصيل خبر اوساط للراي: حزب الله اثبت أنه المُقرِّر على مستوى الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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