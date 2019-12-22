النشرة: حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية بعد منتصف الليل

افادت ​غرفة التحكم المروري​، عبر "​الخليج 365​"، بأن الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية بعد منتصف الليل هي على الشكل التالي: من ​بيروت​ باتجاه الجنوب: -اوتوستراد ​الجية​ بالاتجاهين ضمن نطاق بيروت: -اوتستراد غانا الاسد باتجاه ​السفارة الكويتية​

-تقاطع ​المدينة الرياضية​ الطرقات المقطوعة في الشمال: -اوتوستراد ​البداوي​

-اوتوستراد البالما

-ساحة النور

-حلبا مفرق ​الكوشا​ (قطع جزئي) الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: -جديتا

-تعلبايا

-المرج

-مفرق ​راشيا​

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