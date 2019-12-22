شرطة برلين تخلي سوقا للميلاد للاشتباه في غرض







اسماء السيد - برلين: أعلنت شرطة برلين السبت أنها أخلت سوق بريتشيبلاتز للميلاد الذي كان شهد قبل ثلاث سنوات اعتداء داميا، وذلك بسبب وجود "غرض مشبوه محتمل". وغادر جميع رواد السوق المكان "بهدوء" بحسب تغريدة للشرطة. واضافت ان قوات الامن بدأت بتفتيش السوق. واسفر الاعتداء قبل ثلاثة اعوام عن 12 قتيلا والعديد من الجرحى.

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