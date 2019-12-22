شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب الحرية: المرأة المصرية تمتعت بانصاف حكومى لم يسبق فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد مجدى صالح المحامى بالنقض وأمين عام حزب الحرية المصرى بالشيخ زايد، أن دور المرأة المصرية قد تبلور بصورة جلية فى المائة عام الأخيرة بداية من ثورة 1919 وحتى الآن ولكن وسيشهد التاريخ أن تمكين المرأة المصرية لم يظهر جليا إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح صالح، أن المرأة المصرية أصبحت المرأة الآن تتقلد نسبة 25% فى كافة المناصب، حتى وصلت لأن تكون وزيرة، وأصبحت كوتة المرأة فى الانتخابات البرلمانية وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة 25% أيضا وأصبح هنالك أكثر من 60 قاضية ومحافظات وغيرها الكثير من الوظائف القيادية بالدولة وفى جميع قطاعتها وهو الأمر الغير مسبوق.

وأشار إلى قرار تغليظ العقاب فى جرائم الميراث والختان والتحرش والاغتصاب وغيرها من الجرائم التى تعتدى على حقوق المرأة.