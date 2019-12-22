شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: الحكومة تدعم مراكز شباب طهطا بأدوات رياضية وآثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا في محافظة سوهاج، على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدعم عدد من مراكز الشباب بدائرة مركز طهطا، وذلك بهدف استمرار هذه المراكز في تقديم خدماتها لشباب مدينة طهطا وقراها.

وشمل الدعم مركز شباب الشيخ زين الدين والذى تمت الموافقة على تزويده بأدوات رياضية ووسائل رياضية منها 15 ترابيزة و 60 كرسي و ترابيزة تنس طاولة و بلياردو و 10 كورة قدم بالاضافة الى كولدير.

كما تمت الموافقة على تزويد مركز شباب الجريدات بحديقة أطفال و دعم مركز شباب السوالم بآثاث مكتبي عبارة عن 4 مكاتب و كراسى وعدد 2 شانون و 2 دولاب و عدد 3 ترابيذه مكتبة و 12 كرسي مكتبة هذا وجارى أنهاء اجراءات التوريد لهذة المراكز

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة "مصطفى سالم" إن اهتمامه بدعم وتعزيز دور مراكز و نوادى الشباب يأتي لما لهذه المؤسسات من دور تنموي، بالإضافة إلى تشجيع ورعاية الموهوبين، وتشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب

Advertisements

وكان سالم قد حصل على موافقة منذ عدة أسابيع على دعم نادى طهطا الرياضى ونادى شطورة الرياضى و نادى الهلال الرياضى بمبلغ 140 الف جنية لدعم النشاط الرياضى بتلك الاندية الرياضة هذا بالاضافة الى موافقة أخرى بدعم 18 مركز شباب بدائرة طهطا بمبلغ 180 ألف جنيه.











