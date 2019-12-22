شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد أردوغان وجمعيات الإخوان.. كيف تشكل خطرا على الإسلام بألمانيا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف عن مخططات تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية فى توسع نشاطها فى الخارج، وخاصة فى ألمانيا، وذلك عن طريق المساجد والجمعيات الخيرية، والانتشار بهذه الشكل من أجل السيطرة والترويج لفكر الجماعة الإرهابية، من خلال استغلال المساجد فى ذلك.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الإسلامى التركى يلعب دور كبير للترويج لفكر الإخوان فى الخارج، والفكر المتشدد فى الخارج، والفكر السياسى لحزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، ولفت التقرير أن الدور الذى تلعبه الإخوان وأردوغان فى الإساءة للإسلام، وترويجه بشكل سلبى أمام الغرب، مما أدى ذلك إلى تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا، واستخدام هذه الظاهرة فى ابتزاز الغرب، وكشف التقرير الدور والدعم الذى يقدمه أردوغان فى هذه الجمعيات والمنظمات التى تعمل بشكل كبير للترويج لهذا الفكر الإرهابي.