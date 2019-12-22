شكرا لقرائتكم خبر عن 41 طلب إحاطة على أجندة "تعليم البرلمان".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع لجنة التعليم والبحث العلمى لمجلس النواب، على أجندة اجتماعاتها الأسبوع الجارى، 41 طلب إحاطة مُقدمين من النواب بشأن موضوعات مُختلفة، ووفقا لجدول اجتماعات اللجنة فمن المقرر أن تُناقش طلبات الإحاطة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء.

ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة:

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن صيانة عدد من المنشآت التعليمية بمبالغ طائلة تتعدى الملايين كالدهان وبعض الأمور البسيطة داخل المدارس.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن إنشاء مدارس بالإسكان الاجتماعي الجديد (حي النصر) مدينة طور سيناء لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم البدء في بناء مدرسة تعليم أساسي (حوض العزبة البحري) بالمشارقة القبلية – عزبة القمادير – مجلس قروى بنى غنى – سمالوط.

4. طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم إنشاء جناح دراسي متكامل للأنشطة التربوية بمدرسة الفنية بنات بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

5. طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم بناء مدرسة السلام الإعدادية (الشهيد إبراهيم عيد تونى) بقرية السلام – مجلس قروى شوشة – بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

6. طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن التوسع في إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة.

7. طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن صدور قرار إزالة للمبنى القديم بمدرسة الشهيد أحمد محروس غباشى للتعليم الأساسى منذ عدة سنوات سابقة ولم يتم إدراجها في خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية حتى الآن.

8. طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية على الأرض المملوكة للقوات المسلحة على الطريق الزراعي مصر أسوان ببندر مغاغة – المنيا والمخصصة لإقامة مجمع مدارس.

9. طلب الإحاطة المقدم من النائب بدير عبدالعزيز، بشأن عدم إنهاء إجراءات مساحة 16160متر مربع والتي تم ترسيتها على إحدى الشركات منذ 20/6/2018 حتى الآن، لإنشاء مدرسة دولية عليها لخدمة محافظة كفر الشيخ.

10. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن توفير الخرائط والإحداثيات الخاصة بقرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 6000م لإنشاء مدرسة بقرية مسجد موسى محافظة الجيزة حتى يتسنى استكمال إجراءات الفحص.

11. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن توفير الخرائط والإحداثيات الخاصة بقرار تخصيص قطعة أرض بعرب العين لإنشاء مدرسة عليها بمحافظة الجيزة.

12. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعيد الدويك، بشأن إحلال وتجديد مدرسة جزيرة الغوانية للتعليم الأساسي أولاد عمرو - بمركز قنا.

13. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم اهتمام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطلبات النواب وعدم معرفة خطة البناء في محافظة الإسكندرية وكذلك خطورة بدء ترميم المدارس في أوقات الدراسة.

14. طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن سرعة صيانة مدرسة الحرة بالمعصرة حلوان.

15. طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح الدين عياد، بشأن عدم البدء في إنشاء مدارس (مزارع الشافعي، زاوية الإخوان، أولاد دخيل) بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

16. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن سوء الخدمة المقدمة لعمل جراحات بمستشفيات الجامعة بمحافظة الدقهلية.

17. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامي المشد، بشأن سوء الخدمة الطبية وسوء المعاملة مع المرضى في مستشفيات جامعة المنوفية.

18. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، بشأن سوء تنظيم تدريب أطباء الامتياز بالجامعات الخاصة داخل المستشفيات التعليمية الحكومية.

19. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد حنفي، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لقبول مائة وعشرين ألف معلم للعمل بالتدريس وإغفال الإعلان النسبة المذكورة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

20. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبدالرحمن البكري، بشأن موقف المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم.

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21. طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات تركى، بشأن العجز الشديد في المدرسين وعدم انتهاء مسابقة المعلمين بالأجر لسد العجز.

22. طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن عدم فتح مسابقة التعاقد لسد العجر للمعلمين للسنة الدراسية 2019/2020.

23. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن تجديد التعاقد مع ما يزيد عن 35 ألف معلم ومعلمة للاستفادة بخبراتهم التعليمية والتربوية وتحقيق الاستقرار.

24. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن مسابقة المعلمين التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخراً.

25. طلب الإحاطة المقدم من النائب مـي محمود، بشأن العجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.

26. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن حل مشكلة عجز المعلمين وخاصة بمحافظة البحيرة.

27. طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام محمد الصافي، بشأن العجز الصارخ في المدرسين في جميع مراحل التعليم بالبحيرة.

28. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة، بشأن المعايير التي تتبعها مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة في سد العجز في التخصصات المختلفة.

29. طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور عبدالرحمن البكري، بشأن المعايير التي تتبعها مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط فى سد العجز في التخصصات المختلفة في محافظة دمياط.

30. طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس الجاحر، بشأن عجز المدرسين بمدارس قرى غرب مركز ديروط محافظة أسيوط.

31. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامي المشد، بشأن العجز الشديد في المعلمين بمدارس مركز ومدينة السادات محافظة المنوفية مما تسبب في تدهور العملية التعليمية.

32. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامي المشد، بشأن إلغاء بعض الأنشطة في المدارس بحجة عجز المدرسين بإدارة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية

33. طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين، بشأن ضم عدد من الفصول ببعض المدارس لوجود عجز في المعلمين بنسبة وصلت إلى 60% مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية.

34. طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن عجز المعلمين بالمدارس المخلفة بمركز دار السلام محافظة سوهاج.

35. طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن العجز الشديد في المعلمين في مركز الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

36. طلب الإحاطة المقدم من النائب البدرى أحمد ضيف، بشأن استمرار أزمة عجز المعلمين في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية في أغلب مراحل التعليم.

37. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب، بشأن موقف الحكومة من سد العجز الواضح في المعلمين وفى كافة كوادر الجهاز الإداري في التربية والتعليم.

38. طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن انهيار العملية التعليمية بمطوبس نتيجة للعجز الشديد في المدرسين.

39. طلب الإحاطة المقدم من النائب رأئف تمراز، بشأن العجز الصارخ في هيئة التدريس بجميع مدارس التربية والتعليم بإدارة صان الحجر التعليمية بمحافظة الشرقية.

40. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عجز المدرسين والمدرسات في مدارس إدارتي قوص وقفط مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية.

41. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن العجز الصارخ في المدرسين بمركزى حوش عيس وأبو المطامير بمحافظة البحيرة وخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي.