شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لقطريليكس يكشف خداع وزيف "تميم" لأبناء شعبه عن الاقتصاد القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو لموقع "قطريليكس" عن خداع تميم لأبناء شعبه، بسبب أحاديثه عن إنجازات وهمية فى الاقتصاد القطرى.

ولفت الموقع، إلى أن تميم تحدث عن إنجازات غير حقيقية وغير موجودة فى أحد خطاباته ليواصل خداعه وزيفه للشعب القطرى.

وأضاف التقرير، أنه وصلت نسبة العجز في السيولة الدولارية إلى 94% ، إضافة إلى فشل قطر في تنظيم بطولة ألعاب القوى، وتراجع الناتج المحلي، وتزايد الأزمات أكثر بعد سيطرة الأتراك والإيرانيين على مفاصل الدولة القطرية.

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