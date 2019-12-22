شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعترف بأن مستشاره لا يعرف كيفية أداء الصلاة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان الضوء على ممارسات رجب طيب أردوغان داخل تركيا، ونقلت رواية ذكرها فاتح آلتايلى الكاتب الصحفى، خلال واقعة جمعته بالرئيس التركى، رجب أردوغان، وذلك إبان زيارته إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء.

وذكر آلتايلى فى مقال له أن أردوغان دعاه لأداء الصلاة معه غير أنه أبلغه أنه لا يعرف كيف يؤدى الصلاة ليجيب عليه أردوغان بقوله: "لا عليك، أنظر للسيد يكيت بولوت، وهو -مستشاره- هو أيضا لا يعرف كيف يؤدى الصلاة لكنه يرافقنى لأدائها.

وقالت زمان أن مستشار أردوغان نجح فى التقرب إلى الرئيس التركى وأصبح يبدى مظاهر دينية على تصرفاته، إلى أن أصبح مستشارًا لأردوغان، ويرى كثير من الناس أنه ليس رجلاً متدينا ملتزما غير أنه يضطر إلى الصلاة مع أردوغان بموجب موقعه وتماشيًا معه.

وذكرت زمان أن يكيت بولوت هو أحد المقربين من زعيم حزب الوطن اليسارى المتطرف دوغو برينجك وكان ينتمى إلى التيار العلمانى المتشدد وكان معارضًا شديدًا لأردوغان بحيث دافع دفاعًا مستميتا عن ضرورة إغلاق حزب العدالة والتنمية من قبل المحكمة الدستورية فى 14 مارس 2008، بتهمة "فرض الحكم الإسلامى وممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية".