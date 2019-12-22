شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشرقية يطالب الحكومة بإنشاء محكمة فى دائرة أبو حماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، الحكومة، بالإسراع في تخصيص قطعة أرض فضاء بمركز أبو حماد لبناء محكمة وقسم شرطة.

وقال "أباظة" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه توجد قطعة أرض فضاء مساحتها 7 أفدنة تابعة لوزارة الزراعة وغير مستغلة، مؤكدا ضرورة تخصيص هذه الأرض لإنشاء المحكمة ومركز الشرطة عليها.

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وأضاف البرلماني، أنه تقدم أكثر من مرة بطلبات للحكومة من أجل الموافقة على هذا الأمر، من أجل خدمة أهالي وجماهير مركز أبو حماد ولكن لا حياة لمن تنادى علي حد وصفه.

ووجه اباظة، عدة تساؤلات للحكومة، قائلا : الا يعد وجود هذه الأراضي الفضاء لعدة سنوات دون اى استخدامات لها إهدارا للمال العام ؟ ثم ماذا ستستفيد وزارة الزراعة من تعنتها المستمر ورفضها لتخصيص مثل هذه الاراضى غير المستغلة لإنشاء مشروعات خدمية عليها تفيد المواطنين ؟ والى متى يادولة رئيس الوزراء لاتستخدم سلطاتك لحسم مثل هذه القضايا ؟