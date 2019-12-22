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تقرير يكشف مخططات الإخوان لإغراق اليمن بالعملات الأجنبية المزورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جماعة الإخوان الارهابية تواصل تنفيذ خططها الخبية لصناعة الأزمات فى المنطقة العربية ، وكان أخرها ما كشف  موقع "إخبارى نت" اليمنى الذى قال إن الجماعة تتنفذ مخطط  لترويج العملات المزيفة ، وخاصة فى منطقة تعز .

 

ونوه التقرير ، الى تورط عدد من القيادات فى هذا المخطط  مستغلة مناصبها الحكومية ، وبلغ حجم العملات التى تم رصدها حوالى 250 الف دولار أمريكى ، ونقل التقرير عن مصدر قوله : إن هذه المبلغ جزء من الصفقات المهولة التي تقوم بها جماعة الاخوان بشكل كامل على مستوى الدولة مستغلة سيطرتها على القرار السياسي والعسكري للدولة اليمنية.

 

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واعتبرت المصادر أن هذه التجاوزات "الخطيرة" تأتي في سياق مخطط خارجي لا يستبعد أن تكون دولة قطر ورائه يهدف لإغراق الاقتصاد اليمني وانهياره.

 

 

 

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